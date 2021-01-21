По факту пожара в доме престарелых "Золотое время" в Харькове полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

“Полиция открыла уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса – “Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности”. Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата. Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждения, который тоже будет задержан в порядке статьи 208 УПК. Три человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают”, – заявил Арсен Аваков.

Министр внутренних дел отметил, что пока известно о гибели 15 человек, еще 5 находятся в больнице.

“Окончательные причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки. Во исполнение поручения Президента Украины создана правительственная комиссия для выяснения причин трагедии. Все виновные будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству”, – добавил Арсен Аваков.

Как известно, в Харькове сегодня возник пожар в двухэтажном доме престарелых (на втором этаже) на площади 100 м. кв. Спасатели обнаружили тела 15 погибших.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров “немедленно разобраться в ситуации”, срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева “для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем”.

Впоследствии премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Правительство соберется на внеочередное заседание из-за пожара для создания такой комиссии.