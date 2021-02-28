Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Напомним, что 27 февраля днем в городской клинической больнице Черновцов произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием.
Спасатели ликвидировали пожар. В результате инцидента погибли два человека – второе лицо, пострадавшей во время пожара умерла в больнице ночью 28 февраля.
Главное управление Нацполиции Черновицкой области открыла уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
- Ранее #Буквы рассказывали, что известно о пожаре в больнице Черновцов, где лечили больных коронавирусом.