Жертвами пожара в городской клинической больнице Черновцов стали два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что 27 февраля днем в городской клинической больнице Черновцов произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием.

Спасатели ликвидировали пожар. В результате инцидента погибли два человека – второе лицо, пострадавшей во время пожара умерла в больнице ночью 28 февраля.

Главное управление Нацполиции Черновицкой области открыла уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.