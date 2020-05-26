Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Дело открыли по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса – умышленное повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 15 лет.
На данный момент под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 работники Печерского управления полиции проводят первоочередные следственные розыскные действия, направленные на установление лиц, причастных к указанному правонарушению. Досудебное расследование продолжается.
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