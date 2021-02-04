Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
“В ходе досудебного расследования, осмотра места происшествия, обысков установлены факты нарушений в деятельности этого медицинского учреждения требований законодательства Украины о пожарной безопасности и об объектах с повышенной опасностью”, – говорится в сообщении.
Следствие отрабатывает ряд версий возникновения возгорания – в частности, использование медицинского оборудования без соответствующих разрешений, с нарушением установленных правил, которое привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких с последующим его критическим накоплением в помещении палаты и взрывом с возникновением пожара.
Сообщается, что человек, ответственное за техногенное и противопожарное состояние областной инфекционной клинической больницы, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
- 3 февраля в 23:25 в Запорожье произошел пожар на первом этаже лечебного корпуса областной инфекционной больницы. В пожаре погибли четыре человека.
- Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство из-за пожара, произошедшего на территории Запорожской областной инфекционной больницы, где погибли врач и три пациентки.
- Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выразил соболезнования в связи с пожаром в областной инфекционной больнице Запорожья.