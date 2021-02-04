Правоохранители задержали ответственного за противопожарную безопасность в Запорожской областной инфекционной больницы, где накануне в реанимационном отделении произошел пожар.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

“В ходе досудебного расследования, осмотра места происшествия, обысков установлены факты нарушений в деятельности этого медицинского учреждения требований законодательства Украины о пожарной безопасности и об объектах с повышенной опасностью”, – говорится в сообщении.

Следствие отрабатывает ряд версий возникновения возгорания – в частности, использование медицинского оборудования без соответствующих разрешений, с нарушением установленных правил, которое привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких с последующим его критическим накоплением в помещении палаты и взрывом с возникновением пожара.

Сообщается, что человек, ответственное за техногенное и противопожарное состояние областной инфекционной клинической больницы, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.