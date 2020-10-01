Пожары в Луганской области: в опасности более 30 населенных пунктов

В Луганской области продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров, которые угрожают безопасности 31 населенного пункта.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Самая сложная ситуация сложилась на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, находящихся вдоль линии разграничения.

Сейчас объявлена эвакуация в населенном пункте Гавриловка, поскольку огонь начал распространяться в его направлении. В село прибыли автобусы для эвакуации местных жителей.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем всех 8 ячеек составляет более 11 тыс. гектаров. По оперативным данным огнем повреждено более 250 зданий.