Covid-19 Украина

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Пожары в Луганской области: в опасности более 30 населенных пунктов

В Луганской области продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров, которые угрожают безопасности 31 населенного пункта.

Четверг, 1 октября 2020, 22:56

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Самая сложная ситуация сложилась на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, находящихся вдоль линии разграничения.

Сейчас объявлена эвакуация в населенном пункте Гавриловка, поскольку огонь начал распространяться в его направлении. В село прибыли автобусы для эвакуации местных жителей.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем всех 8 ячеек составляет более 11 тыс. гектаров. По оперативным данным огнем повреждено более 250 зданий.

Что известно о пожарах в Луганской области?

30 сентября сразу в трех районах возникли масштабные пожары, загорелась сухая трава и лесная подстилка. В течение 30 сентября на территории области было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах (ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64).

Огонь в результате сложных погодных условий (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период) быстро распространился на значительную территорию. По оценкам, огонь охватил около 9,3 га.

ЖителиНовоайдарского района области были эвакуированы. В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров, в Северодонецке приостановили учебный процесс.

  • По состоянию на утро 1 октября сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 5 человек.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 9 человек, еще 14 — госпитализированы.
  • В штабе Операции Объединенных сил заявили, что пожары возникли в результате обстрелов российско-оккупационных войск с применением трассирующих пуль.
Теги: ГСЧС Украины, Луганская область, пожежа

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