Масштабные пожары в Луганской области возникли в результате обстрелов российско-оккупационных войск с применением трассирующих пуль.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“Почти тысячу человек эвакуировали из эпицентров пожаров, произошедших вследствие умышленных вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск. Вчера, 30 сентября, противник, применив трассирующие пули, совершил поджог сухой травы на различных участках местности в Луганской области. Из-за сильных порывов ветра отдельные очаги возгорания за несколько часов превратились в настоящую огненную стихию, что в целом охватила более 85 гектаров”, – подчеркивается в сообщении.

Решением командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко к ликвидации пожаров привлечены 450 военнослужащих ВСУ и выделено более 10 единиц тяжелой инженерной и спецтехники.

Отмечается, что тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с.

В данный момент уже удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотное и Северодонецк.

Учитывая опасность, из нескольких населенных пунктов осуществлена эвакуация местных жителей, к проведению которой присоединились и военнослужащие Объединенных сил.

Из-за сильного ветра огонь добрался до домов мирных жителей. По предварительным данным, пожарами повреждено 250 домов гражданского населения.

Под угрозой распространения огня остаются населенные пункты Орехово-Донецкое, Капитаново, Гречишкино, Малиновое, Песчаное и Байдовка.

В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей также сообщили, что российские оккупанты на Донбассе совершили обстрел, в результате чего возник очаг пожара в лесном массиве.