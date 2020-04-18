Пожары в Чернобыльской зоне и в Житомирской области, пылевую бурю и смог в Киеве экологи объясняют изменением климата.

Об этом пишет ВВС.

Украина в огне

По словам експерта с климатической политики ОО Екодия Евгении Засядько, в этом году не было снега и дождей, и когда в такой пересушенной траве делают поджог, огонь распространяется очень быстро, перебрасываясь на все большие территории.

“Меняется режим дождей, меняются погодные условия. Например, в этом году у нас была аномально теплая и бесснежная зима, а прошлый 2019 год был для Украины самым жарким за все время метеонаблюдений”, – рассказала она.

В ГСЧС также указывают на то, что основной причиной масштабных пожаров является сухая весна, недостаточное количество влаги и поджоги.

“Погодные условия не позволяют нам быстро бороться с пожарами. У нас есть засухи в пуще, засухи в лесах, поэтому пожары развиваются быстро”, – рассказал заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Киеве Игорь Шарий.

Лесные пожары происходят в Украине ежегодно. Однако в этом году количество лесных пожаров, по сравнению с предыдущими годами, возросло на 30%, площадь достигла десятков тысяч гектар.

В ГСЧС предостерегают, что если так и дальше будет продолжаться – к зиме выгорит вся страна.

Сначала пожары начались в Чернобыльской зоне, но как только удалось локализовать огонь, как начались масштабные пожары в лесах Житомирской области, а также горят трава, торфяники и леса в Киевской области. Спасатели говорят о поджогах и сетуют на сухую погоду.

Тона пыли

Дым от пожаров достиг Киева. Столицу накрыл смог и пыльная буря – явление, которого в этих широтах не было несколько десятков лет. Сильный штормовой ветер, порывы которого достигали 22 м / с, выкорчевывал деревья и принес в столицу песок с окрестных полей.

Экологи вновь видят причину в изменении климата.

“Это явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что является причинами образования пыли, который в столицу принес северный ветер”, – говорит начальник Государственной экологической инспекции столичного округа Сергей Волков.

В свою очередь эколог Евгения Засядько считает причиной также и человеческий фактор – начался новый сельскохозяйственный сезон, распашка полей, а вокруг Киева уничтожаются лесные полосы, которые должны защищать от пыли.

Пыльные бури случались в Украине и раньше. Однако чаще всего они бывают на юге, в Николаевской и Херсонской областях.

Стоит отметить, что мощные пыльные бури в Украине фиксировали в 1920-1960 годах.

В 50-60-е годы с ними боролись, высаживая полезащитные лесополосы, таким образом уменьшали силу ветровой эрозии.

Евгения Засядько также уточнила, что такая буря возникла в столице именно сейчас из-за уничтожение леса вокруг Киева.

“Если в следующем году будет такая же бесснежная зима, то при сильном ветре снова будут возникать пылевые бури”, – прогнозирует експертка.

По данным синоптиков, загрязненный воздух из Киева потоками переносится дальше и уже скоро небо прояснится.

В то же время руководитель Гидрометцентра Николай Кульбида отметил, что дождей в Украине не будет еще 10-15 дней.

Экологи бьют тревогу

Экологи подчеркивают, что фактор изменения климата ухудшается, температура на планете продолжает расти.

По данным ученых, рост глобальной температуры на планете всего на 1,5 градуса по Цельсию – это предел, который Земля еще может пережить без катастрофических изменений уровня мирового океана, ситуации с питьевой водой, продуктами питания, флорой и фауной.

Эксперты отмечают, что если в Украине и в дальнейшем будет бесснежная зима, будет мало осадков, то и масштабные лесные пожары, и пыльные бури могут случаться снова и снова.

Также экологи предупреждают об еще одном опасном сценарии изменений климата для Украины – это сильные, аномальные дожди, когда за один день выпадает месячная норма осадков, а еще может быть нехватка питьевой воды.

Засядько говорит, что для того, чтобы ситуация улучшилась, все страны, включая Украину должны уменьшать выбросы парниковых газов в атмосферу и удерживать уровень глобального потепления.