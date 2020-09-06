Крупный пожар, начавшийся 2 сентября в лесном массиве вблизи с. Воробьевка Двуречанского района Харьковской области, ликвидирован. Пострадали более 30 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“Общая площадь, пройденная огнем, составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара). По состоянию на 15:00 6 сентября пожар ликвидирован”, – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, от ГСЧС на месте остается 46 человек личного состава и 13 единиц техники.