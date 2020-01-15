Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Еврокомиссии относительно "Северного потока - 2" остается неизменной.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Кулебы, правила Европейского Союза по отношению к газопроводу должны быть применены без всяческих исключений.

“Опасные риски от “Северного потока – 2″ сохраняются. Утром обсудили это с комиссаром ЕК по энергетике Кадри Симсон. Получил заверения: позиция ЕК неизменна. Правила ЕС должны быть применены к ПП2 без исключений”, – пишет он.

Также вице-премьер заявил, что в дальнейшем энергетическая безопасность займет центральное место в диалоге Украины с Евросоюзом.

Государственный департамент Соединенных штатов Америки требует от компаний-подрядчиков проекта “Северный поток 2” свернуть работы до 20 января.