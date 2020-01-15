Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По словам Кулебы, правила Европейского Союза по отношению к газопроводу должны быть применены без всяческих исключений.
“Опасные риски от “Северного потока – 2″ сохраняются. Утром обсудили это с комиссаром ЕК по энергетике Кадри Симсон. Получил заверения: позиция ЕК неизменна. Правила ЕС должны быть применены к ПП2 без исключений”, – пишет он.
Также вице-премьер заявил, что в дальнейшем энергетическая безопасность займет центральное место в диалоге Украины с Евросоюзом.
Государственный департамент Соединенных штатов Америки требует от компаний-подрядчиков проекта “Северный поток 2” свернуть работы до 20 января.
- В закон о национальной обороне США включили санкции против российского газопровода “Северный поток-2”. Документ был одобрен Палатой представителей Конгресса США 11 декабря.
- В РФ заявили, что санкции США против “Северного потока-2” — “недобросовестная конкуренция”.
- Также представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ “симметрично” ответит на санкции США против газопровода “Северный поток – 2”.