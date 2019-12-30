В политической партии "Европейская солидарность" считают, что политика действующей власти по отношению к Владимиру Путину поощряет агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

“Договоренности “нормандской встречи” в Париже, по итогам которой было объявлено об обмене “всех на всех”, или хотя бы “всех установленных на всех установленных”, были грубо нарушены Российской Федерацией и полностью контролируемыми ею боевиками”, – говорится в сообщении.

При этом в партии поприветствовали всех освобожденных украинцев, которые боролись в тылу врага с оккупационным режимом.

“При этом отмечаем, что это был неравноправный обмен на условиях Москвы, в котором Кремль играл активную роль, а украинское руководство пассивно выполняло его прихоти”, – сказано в заявлении.

Помимо того, в “Евросолидарности” напомнили, что Россией не был освобожден ни один политзаключенный из российских тюрем и ни один представитель крымских татар.

“В обмене должны быть задействованы только граждане, имеющие непосредственное отношение к боевым действиям на востоке страны, но под диктат российской стороны были освобождены террористы-убийцы, которые взорвали мирное шествие граждан в Харькове, и бойцы “Беркута”, обвиняемые в расстрелах во время Революции достоинства и которые могут указать на непосредственных заказчиков убийств на Майдане в 2014 году. Все эти преступления произошли еще до начала войны на Донбассе и эти преступники априори не подпадали под действия минских соглашений или амнистии”, – считают в партии.

Также в политической силе заявили, что во время правления предыдущей украинской власти было освобождено больше 3000 граждан Украины, но при этом прихоти Кремля не допускались.

“Сдача переговорных позиций командой Зеленского — это продолжение сомнительной политики по примирению агрессора. Частью этой непрерывной и опасной политики является отказ Украины от судебных исков в газовых вопросах, выдача России важного свидетеля по делу сбитого малайзийского лайнера МН17, что затрудняет привлечение Российской Федерации к ответственности в международных судах. Подобная соглашательская политика нынешней власти недопустима. Она не только подрывает международные позиции Украины, но и поощряет дальнейшие преступные действия страны-агрессора”, – резюмируют в заявлении.

Ранее в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев.

Украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.