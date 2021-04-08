Один из больших плюсов диджитал-профессий — ежемесячные и ежедневные обновления, что создают простор для постоянного роста и обучения. И даже если кажется, что все методы вам известны, то выход новой соцсети на рынок или обновления политики конфиденциальности не дадут работать так, как раньше.

На правах рекламы

8 апреля Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts проводят бесплатную онлайн-конференцию PPC Day: PRO. Специально для тех, кто знает что такое контекст и как он работает, но хочет большего.

Эта конференция станет для любого профессионала источником свежей, полезной информации без воды, с возможностью быстро обуздать любые нововведения и изменения.

На этот раз в лайн-апе конференции: Марина Верденская (ПУМБ), Сергей Крутиенко (Tickets.ua), Максим Гапчук (независимый веб-аналитик), Дмитрий Галяк (Webpromo), Олег Поддубный (Median ads & School), Илья Сандырев (Content Avenue), Виталий Трохимчук (Jiwo Agency) и другие практикующие PPC-специалисты.

Спикеры поделятся своими лайфхаками, расскажут о незаменимых инструментах для работы, поведают о своих экспериментах и чем они закончились, публично разберут свои лучшие и худшие кейсы.

О чем будут доклады:

Офлайн конверсии в онлайн рекламе. Как повысить качество лидов?

Как запускать рекламу на похожие продукты;

Удачные и не очень эксперименты в товарных кампаниях Google Ads;

Автоматизация рекламного аккаунта Google Ads. Кейс Tickets.ua;

Как купить семечки с помощью Google Ads. Кейс по рекламе в B2B с низким объёмом поиска;

Масштабирование интернет-магазина мебели для HoReCa в регионе Бенилюкс;

Автоматизация оптимизации кампаний Google Ads;

Как вдохнуть в проект новую жизнь и при чем тут лестница Ханта;

Для кого конференция?

Конференция будет полезна всем, кто стремится улучшить знания, услышать других, обсудить проблемы и животрепещущие вопросы. И для владельца бизнеса, который хочет эффективно распределить бюджет, и для интернет-маркетолога, которому необходимо всегда оставаться в тренде, и для PPC профи, для изучения опыта и инсайтов от коллег.

Какой формат? Конференция пройдет онлайн, а это значит, что попасть на нее можно будет из любой точки мира.

Участие — онлайн бесплатно. Если вы не сможете присутствовать на конференции в день ее проведения, вы можете приобрести видеозапись и просматривать ее в любое удобное время. Стоимость видеозаписи до 8 апреля – 500 грн., в день мероприятия – 800 грн.

Поспешите занять свое место и получить все насущные в 2021 году знания для продуктивного роста в контекстной рекламе!

Организаторы: Webpromo, WebPromoExperts

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