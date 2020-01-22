Об этом сообщает движение “Честно”.
“Мы, женщины, работающие в органах местного самоуправления, считаем недостойным поведение народного депутата Антона Яценко. В своих карманных интернет-ресурсах он распространяет лживую информацию о женщинах-работниках городского совета с целью дискредитации. Это прямое давление, в том числе по половому признаку”, – заявили работницы.
В связи с этим, они обратились в Верховную Раду, а именно в комитет по вопросам депутатской этики с просьбой разобраться в действиях Яценко, а также вмешаться в ситуацию, которая сложилась на 200 избирательном округе.
“Мы считаем это прямым давлением на органы местного самоуправления накануне местных выборов”, – отмечается в обращении.
Кроме того, женщины опубликовали скриншоты комментариев и личных переписок с депутатом, свидетельствующие об угрозах, личных оскорблениях и запугиваниях с его стороны.
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