Об этом сообщает агентство ВВС.
Акции прошли перед зданием парламента в центре Эдинбурга, а также в Глазго (возле Городских палат). Они связаны с тем, что пабам в центральной части Шотландии было приказано закрыться на 16 дней.
В акциях приняли участие десятки людей. Лед доставляли, в том числе, с помощью грузовиков.
Закрытие баров является частью новых правил шотландского правительства, направленных на сдерживание распространения коронавируса.
Около 3,4 млн человек попали под самые строгие ограничения.
Лицензированные заведения в большом Глазго и Клайде, Лотиане, Ланкашире, Форт-Вэлле и других регионах будут закрыты до 25 октября, хотя они все еще могут работать на вынос.
Участники акции отмечали, что уже прошли первую волну коронавируса без возможности работать, а теперь идет вторая. В связи с этим их интересует, смогут ли они работать на Новый год и Рождество.
Работники индустрии убеждены, что коронавирус больше распространяется во время домашних вечеринок, чем в пабах.
Тем временем правительство Шотландии опубликовало подробную информацию о пакете поддержки в размере 40 млн фунтов стерлингов для предприятий, вынужденных закрыться из-за карантинных ограничений.
🎥Hospitality owners and employees are dumping ice at Glasgow City Chambers in protest of the new coronavirus rules 👇
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Credit: Drew Hollinshead pic.twitter.com/qWPLDG4PNw
— Radio Clyde News (@RadioClydeNews) October 9, 2020
Before this hospitality employees and owners were seen dumping ice at the front door 🥶 pic.twitter.com/EIvbB4Lsr2
— Radio Clyde News (@RadioClydeNews) October 9, 2020
- 26 сентября в центре Лондона (Великобритания) произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста против коронавирусных ограничений.
- Правительство Великобритании заявило, что гражданам, которые откажутся от самоизоляции, будут грозить штрафы от 1 до 10 тыс. фунтов стерлингов (от 36 тыс. грн до 363 тыс. грн).
- Ранее сообщалось, что после преодоления первой вспышки коронавируса, спровоцировавшей тысячи смертей, Европу в преддверии зимы накрывает вторая волна COVID-19. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу заявил в комментарии журналистам, что в стране начинается вторая волна коронавируса, и что это “неизбежно”.