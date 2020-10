Об этом сообщает агентство ВВС.

Акции прошли перед зданием парламента в центре Эдинбурга, а также в Глазго (возле Городских палат). Они связаны с тем, что пабам в центральной части Шотландии было приказано закрыться на 16 дней.

В акциях приняли участие десятки людей. Лед доставляли, в том числе, с помощью грузовиков.

Закрытие баров является частью новых правил шотландского правительства, направленных на сдерживание распространения коронавируса.

Около 3,4 млн человек попали под самые строгие ограничения.

Лицензированные заведения в большом Глазго и Клайде, Лотиане, Ланкашире, Форт-Вэлле и других регионах будут закрыты до 25 октября, хотя они все еще могут работать на вынос.

Участники акции отмечали, что уже прошли первую волну коронавируса без возможности работать, а теперь идет вторая. В связи с этим их интересует, смогут ли они работать на Новый год и Рождество.

Работники индустрии убеждены, что коронавирус больше распространяется во время домашних вечеринок, чем в пабах.

Тем временем правительство Шотландии опубликовало подробную информацию о пакете поддержки в размере 40 млн фунтов стерлингов для предприятий, вынужденных закрыться из-за карантинных ограничений.

🎥Hospitality owners and employees are dumping ice at Glasgow City Chambers in protest of the new coronavirus rules 👇

More at https://t.co/msyCLTNzqk

Credit: Drew Hollinshead pic.twitter.com/qWPLDG4PNw

— Radio Clyde News (@RadioClydeNews) October 9, 2020