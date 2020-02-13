Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Кодирование сетки украинских каналов является непродуманным и работает против Украины! В то время, когда Россия как страна-агрессор, нарушая закон, пытается донести свои фейковые новости, действующая власть облегчает задачу российских пропагандистских сил, кодируя украинские каналы”, – говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул, что снять кодирование сетки следует для того, чтобы украинцы могли знать разные точки зрения и сами выбирали надежные источники информации.

“Так же все украинцы должны объединиться, чтобы защитить телеканал ATR. Убежден, он возобновит вещание в эфире. Мы недопустимо его закрытия! Команда “Европейской Солидарности” и я лично стоим бок о бок с журналистским коллективом телеканала ATR, с крымскотатарским народом, со всеми украинцами Крыму!” – добавил он.