Американский предприниматель и один из первых космических туристов Ричард Гэрриот заявил, что сумел переправить часть праха покойного Джеймса Духана, сыгравшего главного инженера Монтгомери Скотта в телесериале "Звездный путь" (Star Trek) в модуль "Колумбус" Международной космической станции.

Об этом сообщает Times.

Прах Духана находится на борту Международной космической станции в течение 12 лет. Актер умер в 2005 году в возрасте 85 лет, и его семья хотела исполнить его желание попасть на МКС.

Официальные запросы о доставке праха Духана на МКС были отклонены, но Ричард Гэрриот – один из первых частных лиц, побывавших на космической станции – сумел переправить часть праха Духана в модуль “Колумбус”.

Гэрриот рассказал Times, что он сделал ламинированный снимок Духана и его праха и положил его под пол “Колумбуса”. Он никому не рассказал о схеме – до сих пор об этом знали только он и семья Духана.

“Это было совершенно тайно. Его семья была очень довольна тем, что там оказался его прах, но мы все были разочарованы, что не смогли так долго говорить об этом публично. Но теперь прошло достаточно времени”, – говорит Гэрриот.

Это не первый раз, когда прах Духана попадает в открытый космос. Часть его праха была на борту ракеты Falcon 1 компании SpaceX в 2008 году, но эта ракета вышла из строя через несколько минут после запуска. А в 2012 году урна с прахом Духана полетела в космос на борту SpaceX Falcon 9. По данным Times, прах Духана прошел около 1,7 миллиарда миль в космосе и более 70 000 раз облетел Землю.

Сын Духана Крис поблагодарил Гэрриота за тайную доставку праха его отца на борт МКС.

“То, что он сделал, было трогательно – это так много значило для меня, так много для моей семьи, и это значило бы очень много для моего отца”, – сказал он.