Реалии жизни в Украине таковы, что многим гражданам страны приходится искать высокооплачиваемые вакансии за границей. Если еще 10 лет назад в приоритете у желающих заработать была Россия, то сегодня более привлекательными для трудоустройства считаются страны Евросоюза.

Но как устроиться на легальную работу и не попасться на удочку мошенников – вопрос, актуальный для искателей заработка за рубежом.

Как найти рабочее место

Поиск работы за границей стоит начать с интернет-ресурсов. Специализированные сайты выставляют объявления от компаний-посредников. Чтобы понять, насколько им можно доверять, а также обезопасить себя от неприятных неожиданностей, тщательно проанализируйте представленную информацию:

Посмотрите, как долго существует компания, предлагающая работу за границей . Стоит обратить внимание на те фирмы, которые занимаются трудоустройством уже несколько лет. Указан ли городской и мобильные телефоны разных операторов, адрес компании. Есть ли у посредника сайт, размещена ли там лицензия.

Отдайте предпочтение компании, которая максимально детально описывает все нюансы работы. Серьезные посредники предоставляют список требований, обязанностей, условий оплаты.

Определившись с вакансией, нужно заполнить анкету. Подробная, с хорошо продуманными вопросами, она помогает успешно миновать первый этап и попасть на собеседование с работодателем.

Туманное описание вакансии, предложение обсудить детали во время собеседования должно насторожить. Настоящие работодатели точно знают, сотрудников с каким уровнем квалификации ищут и могут сказать, какую работу и на каких условиях предлагают.

Важные детали

Определившись с желаемым местом, поинтересуйтесь, какую поддержку при оформлении оказывает посредник. Солидные фирмы помогают с подготовкой бумаг для подачи в визовый центр или посольство, переводом диплома и других документов на язык страны, где вы планируете работать.

Поинтересуйтесь условиями расчета за предоставленные услуги посредника. Некоторые фирмы обещают найти работу за границей только после получения денег. Серьезные компании поступают иначе – берут оплату за услуги после собеседования с работодателем и оформления необходимых документов.

В поисках достойного места с хорошей оплатой действуйте решительно. Подробно выясняйте все перспективы, возможности, предоставляемые компанией-посредником.