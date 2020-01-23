Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия допускает, что еще два или три министра могут написать заявления на увольнение.

Такое мнение он выразил в интервью изданию “Украинская правда”.

Арахамия напомнил, что уже написала заявление министр развития общин и территорий Алена Бабак.

“Уже Бабак написала заявление по собственному желанию. Думаю, 2-3 министра могут (подать в отставку, – ред.). Но об этом рано говорить. Сейчас Бабак выразила такое желание, и мы проголосуем за Дениса Шмыгаля. Что касается других… Смотрите, это же не политическое Правительство, а технократическое”, – отметил нардеп.

При этом Арахамия ушел от ответа на вопрос, возможна ли отставка главы МВД Арсена Авакова.

“Это к президенту. Это его решение. И мы будем поддерживать его решения”, – заявил он.

По мнению нардепа, Правительство Алексея Гончарука “не надо трогать”, если не будет “реальных “залетов”.

Отвечая на вопрос, долго ли “протянет” нынешний Кабинет Министров, Арахамия заявил: “Это зависит от того, будет ли страна экономически расти. Если будет, точно протянут. Если люди будут беднеть, то когда человек чувствует себя плохо, он начинает искать виновных”.

Ранее #Буквы сообщали, что в ближайшее время своих должностей могут лишиться четыре члена Правительства. Речь, в частности, идет о министре экономики Тимофее Милованове, министре соцполитики Юлии Соколовской и министре культуры Владимире Бородянском.