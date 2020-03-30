Правительство Украины будет просить Международный комитет Красного Креста, гуманитарные миссии ООН отправить в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса.

Об этом в интервью изданию “РБК-Украина” рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По словам Резникова, Украина не бросает своих граждан и будет о них заботиться.

“Согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача – обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью – всем, что необходимо. В том числе, конечно, и наших граждан, которые проживают на временно оккупированной территории”, – сказал Резников.