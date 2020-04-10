Об этом в сегодняшнем видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский проинформировал, что правительство подготовило новый пакет изменений в государственный бюджет, которые связаны с необходимостью выделения средств для борьбы с коронавирусом.
В случае, если инициативы правительства будут поддержаны, на борьбу с COVID-19 будет выделено 66 млрд гривен.
“Хочу отметить важные инициативы украинского правительства касательно изменений в государственный бюджет. Фонд борьбы с коронавирусом будет составлять 66 млрд гривен”, — сказал Зеленский.
По словам Главы государства, указанную сумму планируется потратить на:
- “ощутимое увеличение” выплат врачам, которые противодействуют коронавирусу:
- покупка необходимого медоборудования и средств индивидуальной защиты;
- выплаты гражданам, которые из-за карантина потеряли работу;
- денежную помощь семьям врачей, которые погибли от COVID-19.
Как сообщалось ранее, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента в понедельник, 13 апреля. Среди вопросов повестки — изменения в госбюджет.
Народный депутат от фракции “Голоса” Юлия Клименко накануне рассказала, как перераспределяются бюджетные деньги на силовые структуры.
- Напомним, 30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада не смогла принять за основу законопроект №3279 Кабмина о внесении изменений в закон “О государственном бюджете на 2020 год”. Эти изменения были обусловлены необходимостью выделения средств для борьбы с коронавирусом.
- Тогда Министерство финансов предлагало сократить почти на половину финансирование культуры и кино. Также было было предусмотрено сокращение расходов на спорт.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что парламент не поддержал изменения в госбюджет в связи с тем, что депутаты не успели ознакомиться с законопроектом.