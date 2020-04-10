Кабинет Министров подготовил новый пакет изменений в госбюджет. На борьбу с коронавирусом предлагается выделить 66 млрд гривен.

Об этом в сегодняшнем видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский проинформировал, что правительство подготовило новый пакет изменений в государственный бюджет, которые связаны с необходимостью выделения средств для борьбы с коронавирусом.

В случае, если инициативы правительства будут поддержаны, на борьбу с COVID-19 будет выделено 66 млрд гривен.

“Хочу отметить важные инициативы украинского правительства касательно изменений в государственный бюджет. Фонд борьбы с коронавирусом будет составлять 66 млрд гривен”, — сказал Зеленский.

По словам Главы государства, указанную сумму планируется потратить на:

“ощутимое увеличение” выплат врачам, которые противодействуют коронавирусу:

покупка необходимого медоборудования и средств индивидуальной защиты;

выплаты гражданам, которые из-за карантина потеряли работу;

денежную помощь семьям врачей, которые погибли от COVID-19.

Как сообщалось ранее, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента в понедельник, 13 апреля. Среди вопросов повестки — изменения в госбюджет.

Народный депутат от фракции “Голоса” Юлия Клименко накануне рассказала, как перераспределяются бюджетные деньги на силовые структуры.