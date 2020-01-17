Об этом сообщает пресс-служба партии.

“Сегодня с правительством случился позорный случай. За 28 лет независимости Украины – это был первый случай, когда правительство в полном составе как коллективный орган не явилось в парламент на час вопросов к правительству. Простите, в Регламенте Верховной Рады Украины записано – отчет, час вопросов к правительству, а не к министру. Так же является абсолютным позором, когда премьер-министр Украины благодарит за то, что у нас работает правительство президента, а не народа Украины, который выбрал этот парламент, а значит и дал делегирование правительству , когда премьер-министр говорит, что солнце восходит потому, что на Банковой включается зеленый свет”, – говорит Геращенко.

В то же время она также заявила, что ей жаль, что “73% проголосовали за ту команду, которая даже не находит слов благодарности народу, который делегировал ей это право представлять лучший в мире украинский народ”.

“Когда народу обещали заниматься их вопросами, когда идет война и действует ООС, правительство бросает какие-то заявления и шантажирует”, – добавила она.