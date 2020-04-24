Глава правительства опубликовал план в своем официальном Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, план выхода из карантина состоит из 5 этапов.

“Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической ситуации”, – написал Премьер.

1 этап (предположительно с 11 мая, если процент заболевших увеличивается не больше чем на 5% 10 дней подряд)

Открытие парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибережных зон. Также откроется часть объектов индустрии красоты. Будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу. Возобновится работе кофеен на вынос. Снова откроются автомойки, веломагазины, а также нотариусы и адвокаты.

2 этап (если процент заболевших уменьшается 10 дней подряд)

Восстановится работа выпускных классов школ и подготовка к ЗНО. Откроются кинотеатры под открытым небом, отели и спортивные залы. Будут разрешены спортивные соревнования без зрителей, в которых принимают участие не больше 50 людей.

3 этап (количество выздоровевших вдвое превышает количество заболевших 10 дней подряд, больницы перегружены не больше чем на 10%)

Откроются спортивные и детские площадки. Заработает междугороднее сообщение в пределах областей. Откроются торгово-развлекательные центры без развлекательных зон. Возобновится работа кинотеатров и театров, а также заведений общественного питания.

4 этап (если количество заболевших меньше 5 случаев на каждую область 10 дней подряд)

Откроется весь общественный транспорт, учреждения образования и культуры. Возобновится предоставление плановой и стоматологической медицинской помощи.

5 этап (прекращение внутренней передачи вируса в Украине)

Отмена всех ограничений, помимо тех, которые были установлены местной властью в отдельных территориальных единицах.