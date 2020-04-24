Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительстве.

Во время сегодняшнего заседания Кабмин принял решение продлить срок действия временного ограничения на пересечение государственной границы, которое было введено 14 марта, до середины мая. Ранее предполагалось, что границы будут закрыты до 24 апреля.

“Внести изменение в распоряжение Кабинета Министров Украины от 14 марта 2020 № 287 “О временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2”, заменив в тексте распоряжения слова и цифры “до 24 апреля 2020” словами “до 11 мая 2020”, — говорится в распоряжении правительства № 439-р.