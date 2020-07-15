Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление от 30 декабря 2015 года №1147 о запрете на ввоз на территорию Украины ж/д вагонов из Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Как отмечается в сообщении, постановлением Кабмина 2015 года уже введен запрет на ввоз в Украину железнодорожных вагонов из России.

“Однако в то же время с ноября прошлого года юридическими лицами-резидентами Украины было приобретено 1165 вагонов, страной происхождения которых не была Российская Федерация. Из них предыдущим владельцем 608 вагонов были предприятия-резиденты Российской Федерации, а 15 вагонов были в собственности предприятий-резидентов Российской Федерации с 2014 года”, – говорится в сообщении.

Отныне до 31 декабря 2020 года запрещается ввоз на таможенную территорию Украины вагонов, среди железнодорожных администраций приписки которых с 20 февраля 2014 года есть или была ж/д администрация России.