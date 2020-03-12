Кабинет министров Украины отменил создание Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и разделил его на 2 министерства.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

В соответствии с постановлением была отменена реорганизации министерства. Таким образом, в правительстве снова появилось два отдельных министерства — Министерство по делам ветеранов Украины и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Согласно утвержденному парламентом списку, первое возглавил Сергей Бессараб, второе — вице-премьер министр Алексей Резников.

В постановлении Кабмина также указано, что Минветеранов “обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, а также социальную защиту лиц, на которых распространяется действие Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”.

А Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий “обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя”.

Напомним, в августе 2019 года Верховная Рада утвердила создание Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Ранее существовало два министерства: по вопросам временно оккупированных территорий и по делам ветеранов. Возглавила новое министерство Оксана Коляда.