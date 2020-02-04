Правительство разобралось с платежками жительницы Кировоградской области, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире “Свобода слова” на ICTV.

“Сегодня мы получили информацию о платежках, которые платит это домохозяйство, эта семья за коммунальные услуги и субсидии, которые она получает. По информации, которую сегодня предоставило правительство, эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше чем 3 тыс. 500 гривен, что в среднем позволило этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги”, – отметила Ковалив.

Также Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале, почему украинцам приходит по две платежки: за газ и за транспортировку газа.

“Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это – европейские правила рынка и борьба с монополиями”, – заявил Премьер.

Также Гончарук подчеркнул, что разделение платежек не влияет на общую стоимость газа.

По его словам, плата за транспортировку существовала всегда, просто входила в общий тариф.

Помимо того, Премьер рассказал, что украинцы будут платить за транспортировку даже когда не используют газ, но суммы тогда будут минимальными.

При этом Алексей Гончарук сказал, что предложит обеспечить одновременное поступление двух платежок (за газ и за транспортировку), чтобы потребители могли более удобно их оплачивать.

Напомним, что ранее народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Евгений Брагарь в эфире телеканала “112 Украина” посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

“Прожить в этих условиях трудно, но мы еще не знаем, есть ли у нее какое-то другое имущество… Если собака во дворе элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить”, – сказал депутат.

Эти слова нардепа вызвали немалую критику в соцсетях и осуждение со стороны его же фракции.

Сама пенсионерка тогда заявила о своем разочаровании политикой действующей власти.