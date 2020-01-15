Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс”.
“В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку”, – сказал Медведев.
При этом президент России Владимир Путин рассказал, что на встрече с премьером лично обсудил некоторые вопросы.
“Вопросов очень много, и для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше и того, что сейчас было предложено обществу, нам, конечно, нужно многое сделать, в том числе и организационно выстроить нашу работу”, – подчеркнул он.
Дмитрий Медведев поблагодарил членов правительства. При этом старое правительство будет выполнять свои обязанности до назначения нового.
Как сообщает российское издание The Bell, в правительстве Медведева никто не был заранее оповещен об отставке.
“Никто не знал об отставке. Нас собрали и объявили вот буквально только что”, – рассказал исполняющий обязанности федерального министра.
- Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет восстановления отношений с Россией.