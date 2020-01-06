Правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь с ликвидацией лесных пожаров в Австралии.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

“В Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации, остается критической и привела к значительному количеству жертв, а также десятков пропавших без вести людей в результате масштабных лесных пожаров в Австралии. … Правительство Австралии принимает все необходимые меры для минимизации последствий пожаров. Со своей стороны, Правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийском народа”, — подчеркнули в ведомстве.

Также в МИД подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших.

Стоит отметить, что в Австралии уже пошли дожди, температура упала, но власти предупреждают, что угроза пожаров все еще сохраняется. В воскресенье, 5 января, австралийские власти приступили к оценке ущерба от лесных пожаров.