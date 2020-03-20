Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В пятницу, 20 марта, во время внеочередного заседания Кабинет Министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве и Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
“Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19”, — заверил премьер-министр.
Шмыгаль проинформировал, что соответствующим администрациям даны поручения обеспечить координацию мер по предотвращению распространения на территории областей острой респираторной болезни. Также они обязаны ежедневно предоставлять Министерству охраны здоровья информацию о течении болезни у пациентов с COVID-19.
Отметим, на данный момент в Киеве известно о 3 случаях COVID-19, Днепропетровской области — о двух. В Ивано-Франковской области диагноз COVID-19 был посмертно диагностирован у пациентки инфекционной больницы.
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