Премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

В понедельник, 9 марта, состоялось заседание правительственного антикризисного штаба по противодействию распространению в Украине коронавируса COVID-19. По итогам был утвержден новый план антикризисных профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Некоторые ведомства и министерств получили различные поручения.

В частности, руководителям соответствующих ведомств необходимо пересмотреть госрезерв, чтобы оценить, достаточно ли там средств индивидуальной защиты (маски, респираторы и пр.), чтобы покрыть трехмесячные расходы, и оценить объем средств в случае, если резерв нужно пополнить.

Также украинские производители средств защиты должны оценить свою способность обеспечить имеющийся спрос и свою способность его обеспечить. Руководитель Антимонопольного комитета Украины должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговли средствами защиты.

Министерству охраны здоровья предписано разработать алгоритм действий в случае возникновения коронавируса и довести его до сведения местных органов власти. Также поручено отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний.

Помимо этого, до 11 марта МОЗ и Министерство финансов обязаны представить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами МЗ изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.

На контрольных пунктах въезда-выезда назначен осмотр медработниками и/или пограничниками всех лиц, которые пребывают в Украину. Также поручено обеспечить дежурство реанимационных и медицинских авто на КПВВ.