Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.
В понедельник, 9 марта, состоялось заседание правительственного антикризисного штаба по противодействию распространению в Украине коронавируса COVID-19. По итогам был утвержден новый план антикризисных профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Некоторые ведомства и министерств получили различные поручения.
В частности, руководителям соответствующих ведомств необходимо пересмотреть госрезерв, чтобы оценить, достаточно ли там средств индивидуальной защиты (маски, респираторы и пр.), чтобы покрыть трехмесячные расходы, и оценить объем средств в случае, если резерв нужно пополнить.
Также украинские производители средств защиты должны оценить свою способность обеспечить имеющийся спрос и свою способность его обеспечить. Руководитель Антимонопольного комитета Украины должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговли средствами защиты.
Министерству охраны здоровья предписано разработать алгоритм действий в случае возникновения коронавируса и довести его до сведения местных органов власти. Также поручено отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний.
Помимо этого, до 11 марта МОЗ и Министерство финансов обязаны представить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами МЗ изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.
На контрольных пунктах въезда-выезда назначен осмотр медработниками и/или пограничниками всех лиц, которые пребывают в Украину. Также поручено обеспечить дежурство реанимационных и медицинских авто на КПВВ.
- В Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не скупать хирургические маски, так как их использование не защитит от коронавируса.
- В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 следует придерживаться стандартных рекомендаций: например, часто мыть руки.