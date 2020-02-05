Об этом Гончарук сообщает в своем Telegram-канале.
“Впервые в центре внимания Программы – права, свободы и законные интересы человека. Именно такой человекоцентричный подход исповедует Северноатлантический Альянс”, – пишет он.
Премьер заявил, что документ был разработан по международной методике Results-Based Management, которая используется в государствах-членах НАТО, ООН и Мировом банке.
“Годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране. Она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий по членству в НАТО и имеет такую же структуру”, – написал Гончарук.
По словам главы правительства, программа является ключевым инструментом интеграции Украины в НАТО.
- В октябре прошлого года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект, направленный на введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины. Впоследствии его подписал президент Владимир Зеленский.