Об этом Гончарук сообщает в своем Telegram-канале.

“Впервые в центре внимания Программы – права, свободы и законные интересы человека. Именно такой человекоцентричный подход исповедует Северноатлантический Альянс”, – пишет он.

Премьер заявил, что документ был разработан по международной методике Results-Based Management, которая используется в государствах-членах НАТО, ООН и Мировом банке.

“Годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране. Она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий по членству в НАТО и имеет такую же структуру”, – написал Гончарук.

По словам главы правительства, программа является ключевым инструментом интеграции Украины в НАТО.