Об этом сообщает британское издание Independent.

Как сообщалось ранее, сейчас в Великобритании разрешено выходить из дома в случае крайней необходимости — в магазин, аптеку, на работу или к врачу. Также разрешено посещение парков — группами из двух человек с целью выгула собаки или занятия спортом (бег, прогулка или езда на велосипеде 1 раз в день).

Однако некоторые британцы злоупотребляют этой возможностью и выходят загорать в парках большими группами, в связи с чем власти на местах начали закрывать парки, а правительство заговорило о возможности ограничить их посещение в стране.

Такая информация вызвала бурную дискуссию в обществе и министр по делам общин и местного самоуправления Роберт Дженрик вмешался в этот спор.

Дженрик сказал, что он понимает бедственное положение людей, “которые живут в квартирах без садов, в тесных помещениях, которые отчаянно нуждаются в этом открытом пространстве”, а значит и открытых парках. В то же время он подчеркнул, что “очень симпатизировал” местным властям, которые закрыли парки на минувших выходных.

“Это их решение”, — прокомментировал Дженрик.

В то же время госпитализированный с COVID-19 премьер-министр страны Борис Джонсон призвал местные власти закрывать парки только в тех случаях, если обеспечить социальное дистанцирование посетителей является невозможным.

“Я попросил их быть очень рассудительными в этом шаге и делать это только тогда, когда они чувствуют, что невозможно поддерживать правила социального дистанцирования в своих парках или открытых пространствах”, — отметил он.

Отметим, по состоянию на вечер 6 апреля в Великобритании 48,5 тысяч человек заболели COVID-19. Из них 4 943 человек погибли, еще 229 — выздоровели.