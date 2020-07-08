Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на заседании правительства.
“Вопрос возник по поводу несогласованности многих пунктов, которые принимались по ограничениям для учреждений культуры и, например, развлекательных клубов ночных. Мы все видим, как они работают ночью, ничто им не мешает”, – заявил он.
По словам министра, для кинотеатров, театров и прочих учреждений культуры в данный момент существуют ограничения в виде рассадки зрителей в шахматном порядке и работы после 22:00.
Как сообщил Ткаченко, культурные учреждения теперь будут работать до 23:00.
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- С 5 июня в Украине было запущено внутреннее авиасообщение. Кроме того, ресторанам и кафе позволили принимать посетителей внутри заведений.
- С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.