Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на заседании правительства.

“Вопрос возник по поводу несогласованности многих пунктов, которые принимались по ограничениям для учреждений культуры и, например, развлекательных клубов ночных. Мы все видим, как они работают ночью, ничто им не мешает”, – заявил он.

По словам министра, для кинотеатров, театров и прочих учреждений культуры в данный момент существуют ограничения в виде рассадки зрителей в шахматном порядке и работы после 22:00.

Как сообщил Ткаченко, культурные учреждения теперь будут работать до 23:00.