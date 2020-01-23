Об этом она сказала в интервью #Буквам.
“Я думаю, максимум еще шесть месяцев, и сегодняшний кризис повторится, потому что Правительство не может себя защитить, мягко говоря, даже от нарезок и Telegram-каналов”, – отметила депутат.
Она считает, что Гончарук не может защитить себя, апеллируя аргументами, поэтому вопрос об отставке вскоре вновь станет актуальным.
“Любой человек пришел бы и сказал: слушайте, да, вы говорите, что я не экономист, но я вижу этот вопрос так, так и так. Аргументированно мне расскажите, почему вы считаете, что это неправильно? Если они не видят всей картины, то они не могут себя аргументировано защитить. И думаю, что рано или поздно это все приведет к отставке. Займет это шесть месяцев, или меньше – кто знает…”, – считает Клименко.
В то же время она отметила, что отставка правительства будет негативно воспринята финансовым миром и это может привести к затягиванию получения кредита МВФ.
“В первом квартале – очередной транш МВФ, и у нас Правительство уходит в отставку, скажите, пожалуйста, кто будет с временным правительством подписывать соглашение? Прямо это не скажут, но будут тянуть максимально”, – отметила Клименко.
- Ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- Впоследствии Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому. В офисе главы государства сообщили, что Зеленский получил заявление для рассмотрения, хотя это не входит в его полномочия.
- 17 января президент Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями.