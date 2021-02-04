Верховная Рада Украины "провалила" поправки к закону "О государственной службе", которые позволили бы исполняющим обязанности министров получить полноценные полномочия.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Речь идет о законопроекте № 3489 “О внесении изменений в статью 91 закона Украины “О государственной службе”.

Заместитель главы фракции “Слуги народа” Александр Корниенко вынес на утверждение в зал две поправки: №2 и №7.

Первая из них позволила бы и.о. министров находиться в таком статусе без представления новой кандидатуры министра не 30 дней, а 90. Вторая наделяла исполняющих обязанности министров полноценными полномочиями (сейчас и.о. глав министерств имеют только ограниченные полномочия).

Оба этих предложения не нашли достаточной поддержки зала: первая поправка набрала 205 голосов (из них 189 – от “Слуги народа”), а вторая 199 (182 голоса от “Слуги народа”).

Во время выступления Корниенко из зала прозвучал вопрос от “слуги народа” Максима Бужанского: для чего продлевать срок пребывания и.о. министра на должности и наделять его расширенными полномочиями. Прозвучало предложение вместо этого назначать министров, а не и.о.

“Для того, чтобы исполняющие обязанности министра могли выполнять свои обязанности… Надо поддерживать министров, которых президент вносит и предлагает. Если вы поддерживаете президента, господин Максим”, – подчеркнул в ответ Корниенко.

Он, вероятно, подразумевал провал голосования в Раде за назначение Юрия Витренко на должность первого вице-премьера – министра энергетики. Парламент уже дважды провалил назначение Витренко. После первого голосования Кабинет Министров назначил его и.о. министра.

Корниенко на днях заявил, что вероятность, что будет третья попытка назначить Витренко вице-премьером, высока.

В чате “слуг народа” также звучали предположения о том, что правки вносились “под Минэнерго”.

Стоит отметить, что в Раде набралось достаточно голосов (233) за поправку нардепа от “Слуги народа” Вячеслава Рублева, согласно которой запрещалось возложение обязанностей министра на лицо, кандидатуру которого на должность министра отклонила ВР текущего созыва. В правке указывалось, что лицо, “занимающее должность первого заместителя министра или заместителя министра, не может выполнять обязанности министра более 30 дней”.

“Правка не позволит вносить еще один раз во время этой же сессии вопрос, который уже рассматривался”, – пояснил поправку Рублев.

Корниенко в ответ отметил, что “это не про закон, а об одной кандидатуре”.

После провала поправок Корниенко был провален и сам законопроект №3489: за него проголосовали лишь 100 нардепов (из них 71 – от “Слуги народа”).

Документ 249 голосами направили на повторное второе чтение.

Как Витренко назначали и не назначили

16 декабря стало известно, что Банковая предлагает назначить бывшего топ-менеджера НАК “Нафтогаз Украины” Юрия Витренко на должность первого вице-премьера по вопросам энергетики. #Буквы рассказывали, что назначение Витренко стало предметом торгов в парламенте, а также о том, в чьих интересах такое назначение.

Вечером того же дня всплыло, что Офис президента пролоббировал в Кабмине премию для Витренко в размере 170 млн гривен накануне голосования в парламенте за его назначение.

Витренко в “Нафтогазе” отвечал за реализацию проекта по защите и представительству интересов компании в спорах с российским “Газпромом”. После того как компания победила в арбитраже, Витренко требовал от “Нафтогаза” выплатить ему премию через суд. Именно об этой премии шла речь.

17 декабря профильный комитет не поддержал кандидатуру Витренко, впоследствии не поддержал и зал.

21 декабря правительство на экстренном заседании назначило Витренко и.о. министра энергетики, однако действующее законодательство определяет, что в таком статусе он может находиться не более 30 дней.