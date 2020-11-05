Не всем известный факт, что у совершеннолетних детей возникает обязанность заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Разумно распоряжаясь своим имуществом пенсионер может улучшить качество своей жизни уже сегодня.

Сегодня очень много людей почтенного возраста одиноки или брошены близкими. Маленькие пенсии, нехватка денег на достойное существование. Как не потерять надежду и выжить? Предлагаем вспомнить о том, что есть у многих, — имущество. Этот актив должен работать на пенсионера. Ведь в будущем вашу недвижимость получит государство или любой человек по завещанию. Поэтому смело напоминайте своим наследникам о ваших нуждах.

Основу регулирования отношений наследования составляют нормы Гражданского кодекса Украины (Книга 6, главы 84-90).

Наследниками могут быть как физические, так и юридические лица, а также государство и другие субъекты публичного права. В гражданском праве есть пять очередей наследников по закону. Первая очередь – дети наследодателя, в том числе и родившиеся после его смерти, родители погибшего, а также переживший его супруг. Вторая – родные братья и сестры, бабушка и дед. Третья – родные дядя и тетя. Четвертая – лица, прожившие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства. Пятая – иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи, а также другие родственники.

Законы морали гласят, что взрослые дети должны ухаживать за своими родителями-пенсионерами. Мало кто знает, но это право закреплено законодательством Украины.

Обязанность совершеннолетних детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях закреплена в статье 51 Конституции Украины и в Семейном кодексе Украины (ст. 202-206).

Есть только одно условие для неполучения алиментов от детей, и оно закреплено законом: если мать или отец были лишены родительских прав, а эти права не были восстановлены, обязанность содержать родителя у детей не возникает. Размер алиментов определяется в судебном порядке в зависимости от материального и семейного положения родителей и их детей.

Есть два условия получения алиментов: нетрудоспособность родителей и их нужда в материальной помощи. Потребность в алиментах появляется в том случае, когда родители достигли пенсионного возраста и у них нет пенсии или она невелика.

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