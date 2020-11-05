Сегодня очень много людей почтенного возраста одиноки или брошены близкими. Маленькие пенсии, нехватка денег на достойное существование. Как не потерять надежду и выжить? Предлагаем вспомнить о том, что есть у многих, — имущество. Этот актив должен работать на пенсионера. Ведь в будущем вашу недвижимость получит государство или любой человек по завещанию. Поэтому смело напоминайте своим наследникам о ваших нуждах.
Основу регулирования отношений наследования составляют нормы Гражданского кодекса Украины (Книга 6, главы 84-90).
Наследниками могут быть как физические, так и юридические лица, а также государство и другие субъекты публичного права. В гражданском праве есть пять очередей наследников по закону. Первая очередь – дети наследодателя, в том числе и родившиеся после его смерти, родители погибшего, а также переживший его супруг. Вторая – родные братья и сестры, бабушка и дед. Третья – родные дядя и тетя. Четвертая – лица, прожившие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства. Пятая – иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи, а также другие родственники.
Законы морали гласят, что взрослые дети должны ухаживать за своими родителями-пенсионерами. Мало кто знает, но это право закреплено законодательством Украины.
Обязанность совершеннолетних детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях закреплена в статье 51 Конституции Украины и в Семейном кодексе Украины (ст. 202-206).
Есть только одно условие для неполучения алиментов от детей, и оно закреплено законом: если мать или отец были лишены родительских прав, а эти права не были восстановлены, обязанность содержать родителя у детей не возникает. Размер алиментов определяется в судебном порядке в зависимости от материального и семейного положения родителей и их детей.
Есть два условия получения алиментов: нетрудоспособность родителей и их нужда в материальной помощи. Потребность в алиментах появляется в том случае, когда родители достигли пенсионного возраста и у них нет пенсии или она невелика.
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