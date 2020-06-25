Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.
“За последние полтора месяца была проведена очень масштабная работа с привлечением 400 представителей Нацполиции. Представители Нацполиции провели большое количество обысков, это 36 обысков. Подтверждена преступная деятельность 25 человек. Выдвинуты соответствующие подозрения и задержан один человек. По результатам указанной операции было изъято из незаконного оборота копии 30 баз данных, и это не только государственные реестры”, – сказал он.
Заместитель главы МВД отметил, что под угрозу также подпадают данные из частных реестров банков, операторов почтовой связи и телекоммуникационных компаний.
“Почти каждый сегмент бизнеса, у которого есть данные о деятельности лиц, находится под угрозой вмешательства”, – добавил он.
Кроме того, Гончаров сообщил, что за время проведения спецоперации были открыты уголовные производства по факту мошенничества, распространения информации с ограниченным доступом и несанкционированным вмешательством в работу компьютера.
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