Правоохранители со штурмом вывели Юлию Кузьменко из зала Апелляционного суда: видео

02:57 Facebook удалил несколько сотен фальшивых аккаунтов, продвигавших Трампа
02:01 Законопроект о рынке земли: политсилы подписали меморандум о совместной подготовке документа
01:01 Вокалист группы ТНМК выступил в поддержку Антоненко-Riffmaster’а
00:55 Рада усилила соцзащиту военным, получившим инвалидность в ходе боевых действий
00:24 Нардепы предоставили право на статус УБД военнослужащим ВМС и Воздушных сил

20 декабря

23:48 Рада сделала шаг к отмене книг учета доходов для предпринимателей
23:44 Действовали по решению суда: в полиции прокомментировали штурм на заседании по Кузьменко
23:10 Треть миллиона за месяц: Найем задекларировал зарплату, полученную в «Укроборонпроме»
23:00 Рада запретила Кабмину устанавливать оклады сотрудникам ГБР
22:39 Луценко рассказал, какие советы по «делу Байдена» давал Зеленскому 
22:21 Рада поддержала инициативу Зеленского относительно 2 млрд грн на Фонд развития предпринимательства
21:48 В Швейцарии украинского экс-нардепа Мартыненко обвиняют в отмывании почти 3 млн евро
21:39 Члены аграрного комитета ВР остались без каникул из-за поправок к законопроекту относительно земли
21:03 В Беларуси снова протесты против интеграции с Россией
21:00 «Убьет донорство крови»: Рада приняла за основу спорный законопроект авторства «слуг народа»
20:42 В Киевсовете напомнили о запрете фейерверков до конца войны на Донбассе
20:08 В ЦВК считают, что новый Избирательный кодекс нуждается в доработке
19:54 «Драма моей жизни»: нардеп рассказала с трибуны Рады о сыне, страдающем игроманией
19:43 Нацсовет проверит телеканал «НАШ» из-за трансляции пресс-конференции Путина
19:33 ГПУ добыла новые доказательства причастности РФ к конфликту на Донбассе
19:11 Зеленский обсудил с президентом Польши договоренности «нормандской четверки»
18:59 Турция угрожает США ответными действиями за санкции против «Турецкого потока»
18:55 МИД и Минкультуры работают над «пакетом месседжей» для оккупированного Донбасса
18:49 Для подписания договора с РФ о транзите газа нужен минимум месяц — Коболев
Эксклюзив
18:19 ГПУ внезапно заменила группу прокуроров по делу об убийстве Шеремета 
17:57 Адвокат Кузьменко требует проведения следственного эксперимента
17:36 Парламент Британии поддержал законопроект о Brexit
17:34 В «Евросолидарности» заявляют о политическом давлении
17:18 Украинские города зажгли главные елки: самые яркие фото
16:58 Аннулировано разрешение на строительство на опасном склоне на Печерске
16:13 СБУ за одну ночь «накрыла» 43 игровых заведений

Правоохранители со штурмом вывели Юлию Кузьменко из зала Апелляционного суда: видео

Правоохранители со штурмом вывели Юлию Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, из зала Апелляционного суда города Киева.

Пятница, 20 декабря 2019, 18:42

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, полиция ворвалась из коридора и начала штурм.

Люди пытались не пускать правоохранителей, но те начали их валить и заламывать. В результате есть травмированные.

Кузьменко силою вивели з залу суда

Після того як Руслан Рябошапка пообіцяв депутатам та добровольцям, які прийшли захищати Юлію Кузьменко, що прокурори з‘являться до суду, силовики пішли на штурм судового приміщення та силою виводять людей.

Юлію Кузьменко знову взяли під варту, так і не провівши судове засідання, є постраждалі.

P.S. Засідання не пройшло по причині неявки сторони звинувачення.

Опубликовано Буквы Пятница, 20 декабря 2019 г.

 

Отметим, что у экс-командира 25-го батальона Андрея (позывной “Высота”) подозрение на травму или перелом шеи. Сейчас он в больнице.

Фото: #Букви

Напомним, Апелляционный суд города Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемой в деле об убийстве журналиста Александра Шеремета Юлии Кузьменко из-за неявки прокуроров. Защитник Кузьменко Влад Добош заявил, что не покинет зал суда, пока не рассмотрят дело по сути.

Накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.

Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета и Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.

  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил о том, что не уверен, что собранных правоохранителями фактов достаточно, чтобы доказать вину подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
  • Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что подозрение Юлии Кузьменко, которую  следствие считает причастной к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, построено на предположениях. 
  • Директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, сотрудник которого возглавлял экспертную комиссию по делу об убийстве Шеремета, ранее фигурировал в прослушке главы ГБР Романа Трубы, как полиграфолог, который “пишет все, что хочешь”.
Теги: Кузьменко, Апелляционный суд

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!