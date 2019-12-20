Правоохранители со штурмом вывели Юлию Кузьменко из зала Апелляционного суда: видео

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, полиция ворвалась из коридора и начала штурм.

Люди пытались не пускать правоохранителей, но те начали их валить и заламывать. В результате есть травмированные.

Після того як Руслан Рябошапка пообіцяв депутатам та добровольцям, які прийшли захищати Юлію Кузьменко, що прокурори з‘являться до суду, силовики пішли на штурм судового приміщення та силою виводять людей.

Отметим, что у экс-командира 25-го батальона Андрея (позывной “Высота”) подозрение на травму или перелом шеи. Сейчас он в больнице.

Після сутички поліції з ветеранами в апеляційному суді, з травмою шиї госпіталізований Андрій Янченко, екс командир 25-го батальйону територіальної оборони київської обл. “Київська Русь” pic.twitter.com/zA5jd3GJIF — Andrei 25 (@24JDI) 20 декабря 2019 г.

Напомним, Апелляционный суд города Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемой в деле об убийстве журналиста Александра Шеремета Юлии Кузьменко из-за неявки прокуроров. Защитник Кузьменко Влад Добош заявил, что не покинет зал суда, пока не рассмотрят дело по сути.

Накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.

Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета и Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.