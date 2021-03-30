Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления об осуждении акции под Офисом президента в поддержку Сергея Стерненка, состоявшейся 20 марта. Документ планируют рассмотреть на внеочередном заседании Рады.

Об этом пишет портал “Чесно”.

За проект постановления проголосовало 16 членов комитета (преимущественно депутаты от “Слуги народа”), трое “воздержались” (“ЕС”, “Батькивщина”, ОПЗЖ) и двое “против” (“Голос”).

При рассмотрении проекта постановления между членами комитета возникла дискуссия.

Ниже ее краткое изложение:

В “Слуге народа” считают, что Парламент должен дать политическую оценку действиям активистов под ОПУ, поскольку, по их мнению, “акция стала политическим инструментом и имела политическую окраску”.

“Все понимают, что требовать от президента отменить судебное решение не просто необоснованно, а бессмысленно. Мы считаем, что действия под Офисом президента являются подрывом государственности, потому что они нивелируют государственные институты, в первую очередь институт президента, который гарантирует стабильность государственного механизма”, – заявил “слуга” Александр Бакумов.

Глава подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры Владлен Неклюдов считает, что “события из юридической плоскости переносят в политическую и хотят затянуть общество в конфликт”: “Обычное преступление, которому суд первой инстанции уже дал оценку. Еще будет апелляционное обжалование, но они осуществили давление не просто на органы правосудия, а на институт президента. Органам нужно обратить внимание на организаторов и подстрекателей, потому что их роль не менее опасна, чем роль исполнителей. Произошло надругательство над государственными символами (гербом). Еще было обращение нашего коллеги Бужанского, которое я также поддержал, относительно распространения нацистской символики”.

Еще один “слуга” Максим Бужанский заявил, что митингующие требовали освободить Сергея Стерненко, но не упомянули о другом осужденном Демчуке.

“Прекрасно понимая, что его биография рецидивиста с пятью судебными приговорами нивелирует акцию. Мы все видели, чего хотели эти люди. Все, что они хотели, они оставили на стене. Полиция должна также оценить участие отдельных депутатов в этой акции, а Верховная Рада обязана отреагировать. Мы должны навести порядок в стране”, – сказал Бужанский.

Представители “Голоса” в комитете отметили, что в то время как в стране ежедневно умирают сотни человек, провалена вакцинация населения, продолжается война и постоянно гибнут военные на Донбассе, президент Зеленский и “слуги” хотят собрать внеочередное заседание Рады, чтобы рассмотреть “обрисованные двери ОПУ”.

“Когда мне коллеги рассказывают о политической окраске акции, то мне интересно, какой окрас имеет отмазывание заместителя главы ОПУ от уголовной ответственности. Когда говорят о надругательстве над государственными символами и двойные стандарты, то молчат о надругательстве над Конституцию и нарушения прав людей, безосновательно сидят в тюрьме. Например, Рифмастер, который больше года сидит за решеткой, потому что кому-то так захотелось”, – заявила Александра Устинова.

“Почему Верховная Рада не собиралась и не было от вас постановлениям после изнасилования полицейскими женщины в Кагарлыке, после фактов пыток в отделениях или убийства полицейскими 5-летнего Кирилла? Почему эмоции вызывают лишь разрисованные двери под ОПУ? Мне очень странно, что Парламент не собирается из-за того, что у нас ежедневно умирает около 400 человек, не для того, чтобы уволить Степанова, а из-за разрисованных дверей”, – отметила Устинова.

Представитель ОПЗЖ Григорий Мамка заявил, что не поддерживает постановление, ведь она превышает полномочия Парламента:

“Беспокойство можно выразить, но необходимо понимать, кому, о чем и в связи с чем. Почему постановление направлено лишь трем органам – МВД, СБУ и ГБР? Мы должны урегулировать проведение таких акций, чтобы организаторы несли ответственность за бардак, который мы все увидели “.

Андрей Осадчук с “Голоса” также отметил, что проведение внеочередного заседания Рады в то время, когда сотни украинский ежедневно умирают от осложнений коронавирусной болезни, крайне необдуманным решением.

“Я категорически против внеочередного заседания ВР, когда умирает более 300 человек – это если бы за день разбивалось по два пассажирских самолета. У нас полностью провалена борьба с коронавируса и вакцинацией”, – отметил Осадчук.

По его мнению, власть должна “выписать админштраф и привлечь нарушителей к коллективному отмывания памятники архитектуры”.

Напоследок Александр Бакумов добавил: “Убийства и изнасилования есть и будут в любом обществе”, а “такие действия (акция под ОПУ) разрушают основы государственности, поскольку подрывают авторитет любой публичной власти без фамилий. Именно поэтому Верховная Рада должна дать политическую оценку таким событиям”.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что уже подготовлен ​​и вручен ряд подозрений, хотя некоторые участники акции скрываются.

“Но их скоро найдут. Эта акция будет поучительной”, – сказал Геращенко.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.

29 марта Ратушного поместили под домашний арест.