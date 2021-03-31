Об этом говорится в ответе на запрос Движения “ЧЕСНО” к Верховной Раде и комитету по вопросам правоохранительной деятельности ВР.

Диссертация Кивы называется “Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)”. И она уже имеет справку о реализации “в практической деятельности” от правоохранительного комитета.

“Этой справкой подтверждаем, что результаты научного исследования на тему: “Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)”, изложенные Ильей Кивой, вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности“, – говорится в ответе, подписанном главой комитета Денисом Монастырским.

В этом документе также указано, что в диссертации Кивы “заслуживает внимания разработка и четкое описание особенностей и структурного построения механизмов влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности в современной Украине”.

В справке отмечается, что “активность граждан в сфере политической и правовой жизни общества “провоцирует” власть создавать новые направления обеспечения демократизма и успешности внутренней государственной политики”.

Справка о внедрении диссертации Кивы датирована 25 января этого года. Стоит отметить, что нардеп является членом правоохранительного комитете ВР.

Документ: chesno.org

Как известно, Илья Кива подал диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления.

В сети есть автореферат диссертации нардепа. В нем указано, что “результаты исследования реализованы в практической деятельности”:

• Общественной организации “Всеукраинская Ассамблея докторов наук по государственному управлению”;

• Межрегиональной Академии управления персоналом;

• Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности;

• Офиса Генерального прокурора.

Защита диссертации запланирована на 26 апреля 2021 года на заседании ученого совета Института подготовки кадров государственной службы занятости Украины. С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института подготовки кадров государственной службы занятости.

По данным “ЧЕСНО”, если Илья Кива защитится, то будет получать надбавку 15% к должностному окладу (согласно распоряжению главы Верховной Рады от 14 января 2020 года “Об оплате труда народных депутатов Украины”).

Как отмечают в “ЧЕСНО” Илья Кива является инициатором 22 проектов законов и 11 проектов постановлений.

Действующими актами стали три инициативы: два законопроекта (№ 2256 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры внесения изменений” и № 2456 “О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей”), соинициаторами которых являются и другие члены правоохранительного комитета, а также постановление “О выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке”.

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