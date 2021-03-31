Диссертационное исследование нардепа "Оппозиционной платформы – За життя" Ильи Кивы заинтересовало правоохранительный комитет Верховной Рады. Его даже решили "внедрять в практическую деятельность".

Об этом говорится в ответе на запрос Движения “ЧЕСНО” к Верховной Раде и комитету по вопросам правоохранительной деятельности ВР.

Диссертация Кивы называется “Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)”. И она уже имеет справку о реализации “в практической деятельности” от правоохранительного комитета.

“Этой справкой подтверждаем, что результаты научного исследования на тему: “Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)”, изложенные Ильей Кивой, вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности“, – говорится в ответе, подписанном главой комитета Денисом Монастырским.

В этом документе также указано, что в диссертации Кивы “заслуживает внимания разработка и четкое описание особенностей и структурного построения механизмов влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности в современной Украине”.

В справке отмечается, что “активность граждан в сфере политической и правовой жизни общества “провоцирует” власть создавать новые направления обеспечения демократизма и успешности внутренней государственной политики”.

Справка о внедрении диссертации Кивы датирована 25 января этого года. Стоит отметить, что нардеп является членом правоохранительного комитете ВР.

Как известно, Илья Кива подал диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления.

В сети есть автореферат диссертации нардепа. В нем указано, что “результаты исследования реализованы в практической деятельности”:

• Общественной организации “Всеукраинская Ассамблея докторов наук по государственному управлению”;

• Межрегиональной Академии управления персоналом;

• Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности;

• Офиса Генерального прокурора.

Защита диссертации запланирована на 26 апреля 2021 года на заседании ученого совета Института подготовки кадров государственной службы занятости Украины. С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института подготовки кадров государственной службы занятости.

По данным “ЧЕСНО”, если Илья Кива защитится, то будет получать надбавку 15% к должностному окладу (согласно распоряжению главы Верховной Рады от 14 января 2020 года “Об оплате труда народных депутатов Украины”).

Как отмечают в “ЧЕСНО” Илья Кива является инициатором 22 проектов законов и 11 проектов постановлений.

Действующими актами стали три инициативы: два законопроекта (№ 2256 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры внесения изменений” и № 2456 “О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей”), соинициаторами которых являются и другие члены правоохранительного комитета, а также постановление “О выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке”.