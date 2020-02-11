Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, при содействии работников таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины с ЕС ввезли более 50 транспортных средств и запасных частей к ним по заниженным таможенным платежам.
Как сообщается, сумма нанесенного государству ущерба составляет более миллиона гривен.
Фото: ГБР
Дело открыли по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
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