Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, провели обыски на таможенных постах Подольской и Полесской таможни Гостаможслужбы по факту злоупотребления властью и служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, при содействии работников таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины с ЕС ввезли более 50 транспортных средств и запасных частей к ним по заниженным таможенным платежам.

Как сообщается, сумма нанесенного государству ущерба составляет более миллиона гривен.

Фото: ГБР

Дело открыли по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.