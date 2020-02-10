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Правоохранители провели обыски в Николаевской ОГА

В помещении Николаевской облгосадминистрации 10 февраля были проведены обыски по делу о возможном незаконном завладении земельным участком водного фонда.

Понедельник, 10 февраля 2020, 23:59

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

“Провели обыски … в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда, который относится к акватории Днепро-Бугского лимана, площадью 157 га”, – говорится в сообщении.

Как установила кассационная судебная инстанция по иску прокуратуры, должностные лица ОГА в 2015 году, принимая якобы спорное распоряжение о водных объектов общегосударственного значения, “вышли за пределы своих полномочий”.

По данным прокуратуры, должностные лица признали недействительным соответствующий договор аренды.

“Следует отметить, что распоряжение такими земельными участками отнесены к исключительной компетенции Кабинета Министров Украины”, – уточнили в ведомстве.

Обыски проводили правоохранители из Офиса генпрокурора совместно с Национальной полицией и Службой безопасности. Целью следственных действий указали “выявление и фиксацию сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления”.

  • В среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″.
  • В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
  • “1+1” связывает обыски, которые провела СБУ, с деятельностью программы “Гроші”. Ее ведущим был нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский. Об этом идет речь в официальном заявлении 1+1media.
  • В ходе обысков в редакции спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1” правоохранители изъяли у журналистов 2 системных блока. Одновременно с обысками в редакции “1+1” правоохранители провели следственные действия по месту жительства двух журналистов и бывшего сотрудника телеканала.
  • Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала “1+1”.
  • Журналисты телеканала “1+1” настаивают, что получили записи с открытых источников, в частности, с Youtube, и для этого они не прослушивали главу правительства Алексея Гончарука.
Теги: Николаевская ОГА, обыски

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