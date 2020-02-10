Правоохранители провели обыски в Николаевской ОГА

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
“Провели обыски … в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда, который относится к акватории Днепро-Бугского лимана, площадью 157 га”, – говорится в сообщении.
Как установила кассационная судебная инстанция по иску прокуратуры, должностные лица ОГА в 2015 году, принимая якобы спорное распоряжение о водных объектов общегосударственного значения, “вышли за пределы своих полномочий”.
По данным прокуратуры, должностные лица признали недействительным соответствующий договор аренды.
“Следует отметить, что распоряжение такими земельными участками отнесены к исключительной компетенции Кабинета Министров Украины”, – уточнили в ведомстве.
Обыски проводили правоохранители из Офиса генпрокурора совместно с Национальной полицией и Службой безопасности. Целью следственных действий указали “выявление и фиксацию сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления”.
- В среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″.
- В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
- “1+1” связывает обыски, которые провела СБУ, с деятельностью программы “Гроші”. Ее ведущим был нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский. Об этом идет речь в официальном заявлении 1+1media.
- В ходе обысков в редакции спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1” правоохранители изъяли у журналистов 2 системных блока. Одновременно с обысками в редакции “1+1” правоохранители провели следственные действия по месту жительства двух журналистов и бывшего сотрудника телеканала.
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