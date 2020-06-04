В связи с ослаблением карантинных ограничений наряды Национальной полиции и Национальной гвардии усилят патрулирование пляжей, прибережных зон и зон отдыха у Азовского моря.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

В рамках ослабления карантинных ограничений с 1 июня в стране разрешено посещать пляжи и купаться в водоемах.

Потому было принято решение усилить патрулирование пляжей и зон отдыха на побережья Азовского моря.

В частности, этим будут заниматься 12 бригад оперативного назначения. Они будут следить за соблюдением рекомендаций на побережье в Мариуполе, а также в нескольких курортных населенных пунктах: Мелекино, Белосарайская Коса и Ялта.

“С потеплением количество отдыхающих на пляжах увеличивается. Заработали гостиницы и спортивные площадки в прибрежных районах. В связи с этим, такие места были усилены пешими нарядами, а также автомобильными патрулями Нацгвардии во взаимодействии с Нацполицией”, – отметили в ведомстве.

Патрулировать Азовское побережье планируют до окончания курортного сезона.