Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.
В рамках ослабления карантинных ограничений с 1 июня в стране разрешено посещать пляжи и купаться в водоемах.
Потому было принято решение усилить патрулирование пляжей и зон отдыха на побережья Азовского моря.
В частности, этим будут заниматься 12 бригад оперативного назначения. Они будут следить за соблюдением рекомендаций на побережье в Мариуполе, а также в нескольких курортных населенных пунктах: Мелекино, Белосарайская Коса и Ялта.
“С потеплением количество отдыхающих на пляжах увеличивается. Заработали гостиницы и спортивные площадки в прибрежных районах. В связи с этим, такие места были усилены пешими нарядами, а также автомобильными патрулями Нацгвардии во взаимодействии с Нацполицией”, – отметили в ведомстве.
Патрулировать Азовское побережье планируют до окончания курортного сезона.
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