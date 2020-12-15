Верховная Рада Украины ушла на перерыв до 16:00 ради доработки госбюджета на 2021 год. В течение этого времени народные депутаты должны привести документ в соответствие с принятыми сегодня изменениями в Бюджетный кодекс.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, сегодня был принят проект закона 4100-д о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

В ходе рассмотрения документа в него были внесены ряд поправок. В результате возникла необходимость согласовать проект государственного бюджета-2021 с Бюджетным кодексом и внесенными в него изменениями.

Для этого спикер ВР Дмитрий Разумков объявлял перерыв на 15 минут, который значительно затянулся.

Примерно в 14:30 Разумков поставил на голосование предложение объявить перерыв до 16:00, которое поддержали 293 нардепа.

“Вопросы, которые требуют доработки в связи с решениями, принятыми при рассмотрении проекта 4100-д – их немного больше. Плюс есть несогласованности, который тоже нужно учесть. Поступило предложение от представителей депутатских фракций и групп, как я понимаю – практически всех – объявить перерыв до 16:00”, – отметил спикер ВР перед голосованием.

“Во время голосования Бюджетного кодекса 4100-д был проголосован ряд поправок по местным акцизам. Вышла небольшая правовая коллизия. Также эти правки повлияли на баланс всего бюджета 2021 года. На те же субвенции областям. В эти минуты заседает бюджетный комитет и пытается найти выход, как теперь сбалансировать бюджет. Также, видимо, придется еще раз вернуться к голосованию за Бюджетный кодекс”, – разъяснил ситуацию в своем Telegram-канале замглавы фракции “Голоса” Ярослав Железняк.

В свою очередь нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко проинформировал, что Рада проголосовала две взаимоисключающие правки в Бюджетный кодекс. Одна (№419) предусматривает сохранение 13,44% акциза на топливо на 1 год (как временная мера), а вторая (№147) – на постоянной основе.

“Рада проголосовала две взаимоисключающие правки в Бюджетный кодекс. Одна правка предусматривает сохранение 13,44% акциза на топливо в общих фондах бюджетов местного самоуправления на 1 год, как временная мера, а вторая – на постоянной основе. При этом вторая правка не забирает это из доходов госбюджета”, – отметил Гончаренко.