Covid-19 Украина

обновлено 10.08.2020 в 12:02

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Правозащитники заявили о гибели одного человека в ходе протестов в Минске: в МВД отрицают

Правозащитники заявили, что в Беларуси скончался один из участников акции протеста, которого сбил автозак. В Министерстве внутренних дел страны эту информацию опровергают.

Понедельник, 10 августа 2020, 13:09

Об этом сообщает “Радыё Свабода“.

Так, представитель правозащитного центра “Весна“ Валентин Стефанович отметил, что мужчина умер от черепно-мозговой травмы. Произошло это в результате наезда на протестующих спецтехники.

Но пресс-секретарь МВД Ольга Чамаданова, когда ее попросили подтвердить или опровергнуть гибель человека во время акций протеста в ночь на 10 августа в Минске, сказала:

“У нас нет жертв“.

“У нас немає жертв”.

Отметим, что в Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что акции протеста прошли в 33 городах, задержано около 3000 человек, ранены 89 человек.

Напомним, в Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты, в результате которых были задержаны, по меньшей мере, 120 человек. СМИ также сообщают о 10 раненых.

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