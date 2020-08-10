Правозащитники заявили о гибели одного человека в ходе протестов в Минске: в МВД отрицают

Об этом сообщает “Радыё Свабода“.
Так, представитель правозащитного центра “Весна“ Валентин Стефанович отметил, что мужчина умер от черепно-мозговой травмы. Произошло это в результате наезда на протестующих спецтехники.
Но пресс-секретарь МВД Ольга Чамаданова, когда ее попросили подтвердить или опровергнуть гибель человека во время акций протеста в ночь на 10 августа в Минске, сказала:
“У нас нет жертв“.
“У нас немає жертв”.
Другой ракурс. Автозак сбил человека pic.twitter.com/6h76Q6kd83
— Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020
Отметим, что в Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что акции протеста прошли в 33 городах, задержано около 3000 человек, ранены 89 человек.
Напомним, в Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты, в результате которых были задержаны, по меньшей мере, 120 человек. СМИ также сообщают о 10 раненых.
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