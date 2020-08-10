Правозащитники заявили о гибели одного человека в ходе протестов в Минске: в МВД отрицают

Правозащитники заявили, что в Беларуси скончался один из участников акции протеста, которого сбил автозак. В Министерстве внутренних дел страны эту информацию опровергают.

Об этом сообщает “Радыё Свабода“.

Так, представитель правозащитного центра “Весна“ Валентин Стефанович отметил, что мужчина умер от черепно-мозговой травмы. Произошло это в результате наезда на протестующих спецтехники.

Но пресс-секретарь МВД Ольга Чамаданова, когда ее попросили подтвердить или опровергнуть гибель человека во время акций протеста в ночь на 10 августа в Минске, сказала:

“У нас нет жертв“. “У нас немає жертв”.

Другой ракурс. Автозак сбил человека pic.twitter.com/6h76Q6kd83 — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Отметим, что в Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что акции протеста прошли в 33 городах, задержано около 3000 человек, ранены 89 человек.