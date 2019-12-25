Об этом сказано в заявлении организации.
Отмечается, что состояние здоровья Ассанжа в тюрьме значительно ухудшилось. Его освобождения правозащитники потребовали “из гуманитарных соображений”.
Также правозащитники обратились к властям США с просьбой снять с Ассанжа обвинения в шпионаже, поскольку его возможная экстрадиция создает “опасный прецедент”.
В конце ноября сообщалось, что здоровье Ассанжа под угрозой, поскольку он нуждается в срочной медицинской и психологической помощи. Медики из восьми стран заявили о том, что журналиста необходимо перевести в университетскую клинику, поскольку есть опасения по поводу того, что в тюрьме Ассанж может умереть.
48-летний Ассанж был арестован 11 апреля этого года. Полицейские были приглашены в посольство Эквадора после того, как страна отказала основателю WikiLeaks в убежище. Президент Эквадора Ленин Морено лишил Ассанжа эквадорского гражданства, обвинив его и сотрудников WikiLeaks в попытках дестабилизировать правительство.
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Сейчас он находится в тюрьме Бельмарш в Лондоне.
В июне 2019 года Швеция объявила, что не будет добиваться экстрадиции Ассанжа.
Тем временем США намерены добиться его экстрадиции. Американские власти обвиняют Ассанжа в заговоре с целью компьютерного взлома, незаконном получении и публикации секретных данных военного и дипломатического характера на сайте WikiLeaks.
- В июне министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сообщил, что подписал запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США, где ему предъявлены обвинения в компьютерном взломе.
- Британский суд назначил слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США на 25 февраля 2020 года.
- В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что не выдадут Джулиана Ассанжа в страну, где есть смертная казнь.