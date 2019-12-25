Правозащитная организация "Репортеры без границ" призвала освободить из британской тюрьмы основателя WikiLeaks Джуллиана Ассанжа в связи с состоянием здоровья.

Об этом сказано в заявлении организации.

Отмечается, что состояние здоровья Ассанжа в тюрьме значительно ухудшилось. Его освобождения правозащитники потребовали “из гуманитарных соображений”.

Также правозащитники обратились к властям США с просьбой снять с Ассанжа обвинения в шпионаже, поскольку его возможная экстрадиция создает “опасный прецедент”.

В конце ноября сообщалось, что здоровье Ассанжа под угрозой, поскольку он нуждается в срочной медицинской и психологической помощи. Медики из восьми стран заявили о том, что журналиста необходимо перевести в университетскую клинику, поскольку есть опасения по поводу того, что в тюрьме Ассанж может умереть.

48-летний Ассанж был арестован 11 апреля этого года. Полицейские были приглашены в посольство Эквадора после того, как страна отказала основателю WikiLeaks в убежище. Президент Эквадора Ленин Морено лишил Ассанжа эквадорского гражданства, обвинив его и сотрудников WikiLeaks в попытках дестабилизировать правительство.

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Сейчас он находится в тюрьме Бельмарш в Лондоне.

В июне 2019 года Швеция объявила, что не будет добиваться экстрадиции Ассанжа.

Тем временем США намерены добиться его экстрадиции. Американские власти обвиняют Ассанжа в заговоре с целью компьютерного взлома, незаконном получении и публикации секретных данных военного и дипломатического характера на сайте WikiLeaks.