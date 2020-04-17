Правозащитница рассказала, почему о политзаключенных нужно говорить публично

Правозащитница рассказала, когда о незаконно удерживаемых в России и на временно оккупированных территориях не следует молчать.

Об этом #Буквам рассказала председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

“Отдельно продолжаются переговоры об освобождении людей, лишенных свободы по политическим мотивам в оккупированном Крыму и Российской Федерации. По нашим данным их не менее 89. Когда к этим людям применяют пытки, не допускают независимых адвокатов, не оказывают медицинскую помощь, то, за редким исключением, мы должны публично об этом говорить. По крайней мере, Россия официально признает, что этих людей удерживает, и соответственно, несет ответственность за их жизнь и здоровье”, – поясняет она.

При этом, по словам Матвийчук, когда речь идет об украинцах, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях Донбасса, с публичными требованиями выходить не стоит, поскольку “человек может просто пропасть после такой огласки”.

По мнению правозащитницы, говорить о незаконно удерживаемых украинцах стоит хотя бы для того, чтобы их вопрос не выпадал из общей повестки дня в Украине.

“Когда во время этих переговоров ты подсвечиваешь имя конкретного человека, то цена его освобождения растет. Именно поэтому украинская власть должна тесно сотрудничать с правозащитниками и родными заключенных и объяснять, когда начинается этот «период тишины». Все остальное время мы просто должны публично называть людей по именах, чтобы общество видело за этими цифрами конкретные человеческие судьбы”, – говорит она.