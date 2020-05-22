»Победу Зеленского на выборах обеспечил не только телевизор со своими "Слугой" и "Кварталом", а и вирусная работа в соцсетях.

#Буквы проанализировали страницы, которые “топили” за президента + немножко воспользовались ситуацией, чтобы было веселее (иначе не работаем).

Для начала давайте посмотрим на ассортимент. Фан-страниц так много, что они даже в 3 таких коллажа не поместятся (представьте, что случилось с “рекомендованным” человеком , который это скринил)

Теперь перейдем к контенту, который продолжают заливать админы страниц. Но осторожно, после просмотра постов может появиться впечатление, что вы попали в секту. Секту “любителей Вовочки”:

Публикуют, кстати, и материалы, которые нельзя найти в официальных аккаунтах президента:

Мы, конечно, ничего не имеем против, но есть в этих страницах что-то гомоэротическое:

Мотивация в стиле Джейсона Стейтема также присутствует:

Публикации фотографий президента бородатых времен? Запросто:

Да и без арта от верных фанатов никак:

Комментарии, как вы уже поняли, стандартные. Нет, это не боты, а живые люди (мы проверяли):

А сейчас вишенка на торте. Почти на каждой более или менее активной странице приспешников президента продают рекламу, ведь одна любовь к господину Владимиру прокормить не может:

Вот мы и написали, а что делать. Оказалось, что админы готовы ставить все, чего душа заказчика пожелает. Только вот платить в большинстве случаев нужно российскими рублями или гривнами, но на российскую карточку:

А еще нам рассказали об истории этих фан-страниц. Оказалось, что это просто мамкины бизнесмены, которые на волне хайпа решили заработать деньжат. Но, к сожалению, после выборов дела идут не очень, поэтому аккаунты уже продают:

Российский бизнес #Буквы решили не поддерживать и нашли страницу, админ которой торговал рекламой в гривнах, которые ожидал на карточку “Привата”.

Вжууух, копеечка залетела и фотография Петра Алексеевича красуется в топе Зе-страницы:

У подписчиков немножко подгорело, но, как говорится: “ничего личного, только бизнес”: