Об этом шла речь в его интервью изданию “Главком“.

Так говоря о том, каковы шансы олигарха Коломойского вернуть себе банк, Данилишин заявил, что это “зависит от того, что он предложит государству и какую тактику выберут нынешние владельцы банка”.

Данилишин подчеркнул, что говорить об этом необходимо с Коломойским напрямую и призвал государство к “конструктивному диалогу” с ним.

“Этот вопрос деловых конструктивных переговоров бывших и нынешних владельцев, я призываю к конструктивному диалогу. Пока все сводится только к росту судебных издержек”, — сказал он.

Также глава Совета НБУ посетовал на то, что судебные тяжбы с Коломойским и другими экс-владельцами стоят немалых средств.

“Только НБУ за эти годы уже потратил почти миллиард гривен на судебные тяжбы в инстанциях различных уровней по делу “Привата”. Знаете сколько судов различного уровня в настоящее время происходит по тематике “ПриватБанка”? Более 600! А сам “Приват” сколько тратит на суды с бывшим владельцем? А эти средства могли бы поступить в бюджет”, — добавил Данилишин.

Напомним, “ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал национализацию незаконной. После НБУ, Минфин и “ПриватБанк” подали апелляцию на это решение. 19 декабря Шестой апелляционный суд приостановил рассмотрение жалобы на решение об отмене национализации “ПриватБанка”.

Украинский олигарх Игорь Коломойский неоднократно заявлял, что хочет вновь стать совладельцем “ПриватБанка”.