О полном завершении карантина в Украине можно будет говорить в конце июня – в июле или даже в августе – сентябре: все зависит от эпидемиологической ситуации в нашей стране.

Об этом написал на своей странице в Facebook представитель Правительства в Верховной Раде, народный депутат от “Слуги народа” Василий Мокан.

Он напомнил, что карантинные меры будут смягчены, однако сам карантин пока продлен до 22 мая.

“Хочу внести ясность по срокам карантина – официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода. Поэтому о полном завершении карантина и возвращении к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня-июле, а может и в августе или сентябре – все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости/смертности от коронавируса”, – подчеркнул Мокан.

Он добавил, что полная отмена карантина означала бы полноценное восстановление работы общественного транспорта, работу ТРЦ, массовые контакты людей между собой. По словам представителя Кабмина в ВР, это “почти со 100 % вероятностью могли бы привести к вспышке эпидемии и необходимости снова вводить жесткие карантинные мероприятия”.

“По данным главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, на сегодняшний день ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 остается напряженной, но контролируемой… Учреждения здравоохранения, которые в первую очередь принимают людей для интенсивной терапии, загружены на 12 %, вовлеченность аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких, – ред.) – на 10 %. То есть, страна пока движется по оптимистическому сценарию, что позволяет делать шаги к смягчению карантина”, – отметил Мокан.

Он добавил, что обеспечить баланс между ограничительными мерами и восстановлением экономики может “только режим смарт-карантина”: “дифференцированного подхода к карантинным ограничительным мероприятиям по областям”.

“Для этого Министерство охраны здоровья еще должно разработать и утвердить критерии для т.н. дифференцированного карантина, поскольку в разных регионах эпидситуация существенно отличается – в пересчете на 100 тыс. населения самой тяжелой остается ситуация в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областях”, – написал Мокан.