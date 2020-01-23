Об этом в комментарии изданию “Новое время” заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников.
“Новая позиция Украины неизменна. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским, … что как минимум в части [вопроса контроля над границей] Минские соглашения подлежат пересмотру”, — заявил он.
По словам Резникова, выполнение пунктов Минских соглашений необходимо провести в следующем порядке:
- Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;
- Установление режима полной тишины;
- Вывод всех НВФ с территории Украины;
- Установление украинского контроля над восточной границей;
- Проведение выборов.
Резников объяснил, что нельзя проводить выборы, пока границу на востоке страны контролируют не украинские военные.
“Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление”, — резюмировал представитель Украины в ТКГ.
- Согласно итоговому коммюнике встречи в “нормандском формате”, лидеры четырех стран-участниц (Украина, Франции, Германии и России) “считают необходимым инкорпорировать “формулу Штайнмайера” в украинское законодательство”.
- 1 октября Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы утвердила текст “формулы Штайнмайера” о проведении местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
- #Буквы рассказали, что такое “формула Штайнмайера”. Фактически это метод имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола, предложенный немецким политиком Франко-Вальтером Штайнмайером, который заключается в теоретическом варианте урегулирования войны на Донбассе путем проведения местных выборов под наблюдением ОБСЕ, предоставления временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем – после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов – предоставление постоянного особого статуса этим территориям.