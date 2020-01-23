Минские соглашения необходимо пересмотреть в плане очередности установления контроля над границей и проведения выборов на оккупированном Донбассе.

Об этом в комментарии изданию “Новое время” заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников.

“Новая позиция Украины неизменна. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским, … что как минимум в части [вопроса контроля над границей] Минские соглашения подлежат пересмотру”, — заявил он.

По словам Резникова, выполнение пунктов Минских соглашений необходимо провести в следующем порядке:

Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;

Установление режима полной тишины;

Вывод всех НВФ с территории Украины;

Установление украинского контроля над восточной границей;

Проведение выборов.

Резников объяснил, что нельзя проводить выборы, пока границу на востоке страны контролируют не украинские военные.

“Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление”, — резюмировал представитель Украины в ТКГ.